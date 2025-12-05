Cercasi skipper e barche la Flotilla ci riprova
La Flotilla è pronta a ripartire: non c'è una data ma ci sono già le "call" per la ricerca dei volontari da arruolare a bordo, che salperanno alla volta di Gaza. L'ipotesi più probabile è che la partenza sia in primavera, quando le condizioni del tempo e del mare saranno più clementi. "La nostra prima ondata ha mostrato che con l'azione collettiva ogni cambiamento è possibile. "Che dal mare possono partire gesti concreti di solidarietà, capaci di infrangere il silenzio e la complicità internazionale", si legge nel comunicato nel quale si annuncia la ricerca delle figure necessarie alla nuova missione Thousand Madleens to Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
