C' eravamo tanto armati

Non saprei pronunciarlo in arabo, ma dalle nostre parti si direbbe così: «». Perché la Albanese, nel senso di Francesca, guru dell'Onu e campione del mondo di faccine in stile emoji, trasformatasi in idolo pro Pal de' noantri fra sghignazzi in teatro a Reggio nell'Emilia contro gli ebrei d'Israele e collezioni di cittadinanze onorarie da far invidia a un numismatico navigato, finge di essere una pacifista imbevuta di saggezza. Al punto da far litigare fiorentini e bolognesi (Prodi in testa) non sull'eterno dilemma del pomodoro sì-pomodoro no nel ragù di carne, come da tradizione nostrana, bensì su Gaza e sull'estremismo di ciò che va cianciando in giro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - C'eravamo tanto armati

Contenuti che potrebbero interessarti

CI ERAVAMO TANTO AMATI: L'OMBRA OSCURA DELL'AMORE MALATO DI AURORA GIACCHERO La Rivincita ?presenta un'opera di una potenza e drammaticità sconvolgente per la mostra ` ` - facebook.com Vai su Facebook

C'eravamo tanto armati - Albanese fa prediche su democrazia e antifascismo, divide i buoni dai cattivi, ci racconta che noi occidentali siamo tutti fascistelli che di Gaza non capiamo un fico secco. Da ilgiornale.it

«C'eravamo tanto amati», film capolavoro di Scola, illuminante (e ineguagliato) affresco dell'Italia del dopoguerra - Il 21 dicembre 1974 esce nelle sale C’eravamo tanto amati, il primo capolavoro di Ettore Scola (ma la lista prosegue almeno con Brutti, sporchi e cattivi, 1976; Una giornata particolare, 1977; La ... Segnala corriere.it

C’eravamo tanto amati, film in onda stasera su Rete 4/ Un classico italiano (15 febbraio 2025) - C’eravamo tanto amati – è una commedia italiana del 1974 che Rete4 trasmetterà ... ilsussidiario.net scrive

C’ERAVAMO TANTO AMATI/ 50 anni fa il canto del cigno della commedia all’italiana - Cinquant'anni fa usciva nelle sale il film "C'eravamo tanto amati", che si può considerare l'inizio della fine della commedia all'italiana Spirava cinquant’anni fa con il film di Ettore Scola ... Secondo ilsussidiario.net

un verdadero chef d''aeuvre... - Casi nada de"italian comedy"en la pelicula de Etore Scola"Ceravamo tanto amati"(Nos hamoes amado mucho", 1974, escrita con Age & Scarpelli), pelicula dramatica de la perdida de la idelaidad en el ... Si legge su mymovies.it

Conte vs Grillo: c’eravamo tanto amati - Siamo all’atto finale del conflitto tra Grillo e Conte per la guida dei «ristretti» – elettoralmente parlando – 5 Stelle. Segnala panorama.it