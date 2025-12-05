L’antivigilia di Napoli-Juventus, in programma domenica 7 dicembre alle 20:45, si preannuncia elettrica ben prima del fischio d’inizio. Il big match che vedrà fronteggiarsi due grandi ex a panchine invertite vive ore di tensione crescente, con strategie preventive sia sul piano logistico che comunicativo. Spalletti in particolare dimostra di soffrire il ritorno al Maradona, stavolta sulla panchina dei rivali bianconeri (nonostante il tatuaggio sul Napoli ). Proprio per questo, ha preso una decisione drastica per la trasferta campana: non ci sarà alcun pernottamento a Napoli alla vigilia della partita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - C’eravamo tanto amati, Spalletti arriva a Napoli solo domenica: la strategia per evitare le contestazioni dei tifosi