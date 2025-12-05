Centrosinistra la rete dei sindaci sfida la leadership di Schlein | il messaggio recapitato dal civico Onorato

Ieri mattina in un’intervista si risente la voce di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi di Roma, mentre ricorda che la rete dei sindaci «può valere il 10%». Una frase da campagna permanente, confezionata per apparire tecnica, e invece carica di politica. Onorato parla di astensione, di radicamento, di liste civiche capaci di superare i partiti tradizionali. Poi arriva al punto: «Se ci saranno le primarie, ci sarà un candidato che rappresenterà questa rete». Qui la cronaca si trasforma in segnale. La premiership del centrosinistra entra ufficialmente nella disponibilità di un soggetto diverso dal Pd. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Centrosinistra, la rete dei sindaci sfida la leadership di Schlein: il messaggio recapitato dal civico Onorato

