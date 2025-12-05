Centro Urbano verso il voto | idee confronto e presentazione di volti nuovi per il quartiere

Come in tutti i quartieri della città anche nel quartiere Centro Urbano c'è stata un'occasione di reciproca conoscenza e presentazione dei candidati in vista delle elezioni di Quartiere che si terranno tra poco meno di una settimana (voto online tramite Spid dal 10 al 14 dicembre - voto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

