Centro Urbano verso il voto | idee confronto e presentazione di volti nuovi per il quartiere
Come in tutti i quartieri della città anche nel quartiere Centro Urbano c'è stata un'occasione di reciproca conoscenza e presentazione dei candidati in vista delle elezioni di Quartiere che si terranno tra poco meno di una settimana (voto online tramite Spid dal 10 al 14 dicembre - voto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Forti piogge hanno provocato l’allagamento della provinciale che collega il centro urbano alle frazioni. Il sindaco Francesco Paolo Ricci sul posto e trasporto pubblico garantito su percorsi alternativi - facebook.com Vai su Facebook
Quartiere Centro Urbano: "Spazi agli adolescenti" - Del consiglio di quartiere Centro Urbano, parte della città costantemente al centro dell’attenzione nel bene e nel male, è presidente Aldina Baldacci, insegnante in pensione. Riporta ilrestodelcarlino.it
Verso il voto, Schlein in Calabria. Sanità al centro - Continua la visita in Calabria della segretaria del pd Elly Schlein, che questa mattina a Soveria Mannelli ha ribadito l'impegno della coalizione di centrosinistra per le aree interne. Secondo rainews.it