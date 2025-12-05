Centro multidisciplinare al via il servizio di televista per le cefalee
L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria compie un ulteriore, significativo passo avanti nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi sanitari. A partire da oggi, venerdì 5 dicembre, infatti, sarà attivo il nuovo servizio di televista specificamente dedicato ai pazienti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Asp Reggio Calabria: al via il servizio di televista per le cefalee presso il Centro Multidisciplinare - facebook.com Vai su Facebook
Telemedicina in Calabria, al via il servizio di televista per le cefalee - Da oggi operativo il nuovo servizio a distanza per i pazienti del Centro Multidisciplinare delle Cefalee ... quicosenza.it scrive
ASP di Reggio: al via il servizio di televista per le cefalee presso il Centro Multidisciplinare - Questa iniziativa, promossa dalla dottoressa Fortunata Tripodi, coordinatrice del Centro riconosciuto dalla SISC ( Società Italiana per lo Studio delle Cefalee ), si inserisce nel solco della ... Secondo citynow.it