Centro multidisciplinare al via il servizio di televista per le cefalee

Reggiotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria compie un ulteriore, significativo passo avanti nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi sanitari. A partire da oggi, venerdì 5 dicembre, infatti, sarà attivo il nuovo servizio di televista specificamente dedicato ai pazienti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

