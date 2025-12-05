Centri per l' impiego | ecco Gol Day l' evento promosso dal Formez a Palermo per fare conoscere i nuovi servizi

Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l’impiego della Sicilia, due eventi promossi dal Formez per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: sono i “Gol Day” che si terranno martedì 9 dicembre a Palermo (ore 10,30 nell’auditorium dell’assessorato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

La #RegioneFVG attraverso i Centri per l'impiego consente ai datori di lavoro del #FVG di segnalare online la disponibilità ad ospitare tirocinanti. Agevolazioni previste nell'ambito del PIPOL che comprende Garanzia Giovani e Progetto Occupabilità. Info bit Vai su X

Offerte di lavoro dai Centri per l'impiego 4/12/2025 Dal link unico delle "offerte da privati" clicca - ordine decrescente - cerca e troverai le offerte della giornata con tutti i dettagli e le modalità per candidarsi https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-I - facebook.com Vai su Facebook

Abruzzo, Centri per l’impiego protagonisti nella Giornata della disabilità - In Abruzzo i Centri per l’impiego promuovono iniziative per l’inclusione lavorativa nella Giornata internazionale della disabilità ... Si legge su abruzzonews.eu

Domani l’"Open Day" al Centro per l’impiego - 30 un “Open day delle professioni dell’industria e dell’artigianato“. lanazione.it scrive

Scatta il recruiting day nei centri per l’impiego - I centri per l'impiego della Toscana offrono seminari e recruitment day per chi cerca lavoro nella regione. Segnala lanazione.it

Reddito di cittadinanza, ecco i corsi di formazione obbligatori: quando iniziano e chi deve farli - Nelle prossime settimane, 160mila percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito al programma Gol saranno prese in carico dai centri per l’impiego. Scrive fanpage.it

La Lombardia inserisce studenti e insegnanti nel programma di formazione Gol. L'allarme dei Centri per l'impiego: troppe richieste da gestire - Mesi caldi, quelli in arrivo per gli uffici di Afol, l'Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro. Scrive milano.corriere.it

Centro per l’Impiego On Tour – Scopri il calendario aggiornato - Nell’ottica di compiere un ulteriore passo nel potenziamento dell’offerta dei servizi per il lavoro agli utenti del territorio laziale e garantire un servizio di prossimità territoriale, la Regione ... regione.lazio.it scrive