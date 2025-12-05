Centrale di cogenerazione a Borgo Trento rilancio energetico con meno emissioni
Un passo significativo verso la transizione energetica sostenibile di Verona è stato compiuto ieri, 4 dicembre, con la presentazione del revamping (ammodernamento) della centrale di cogenerazione di Borgo Trento, operativa dal 1994. L'intervento di efficientamento, con un investimento complessivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Energia, Agsm Aim presenta revamping centrale di cogenerazione di Borgo Trento - facebook.com Vai su Facebook
Agsm-Aim. Revamping della centrale di Borgo Trento - Più efficienza, meno emissioni e un nuovo slancio per il teleriscaldamento di Verona ... Secondo giornaleadige.it
Agsm Aim Verona: meno CO2 con i nuovi motori in Borgo Trento - Agsm Aim Verona ha presentato oggi il completo rinnovamento (revamping) della centrale di cogenerazione di Borgo Trento ... Come scrive veronaoggi.it
Energia, Agsm Aim presenta revamping centrale di cogenerazione di Borgo Trento - È stato presentato oggi, presso la centrale di cogenerazione di Borgo Trento (Verona), il revamping dell’impianto che dal 1994 produce energia elettrica e acqua calda per il teleriscaldamento cittadin ... msn.com scrive
Completato il revamping della centrale di teleriscaldamento di Borgo Trento (VR) - Agsm Aim inaugura la rinnovata Centrale di teleriscaldamento di Borgo Trento, risultato di un articolato intervento di revamping. Segnala msn.com