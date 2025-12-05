Centenario Rocco Chinnici Misilmeri celebra il magistrato fra memoria e impegno civile

Misilmeri si prepara a celebrare il centenario della nascita del giudice Rocco Chinnici, un appuntamento atteso e sentito dalla comunità e da tutto il territorio siciliano. Una tre-giorni intensa, tra memoria, testimonianze e impegno civile, che dal 10 al 12 dicembre 2025 animerà il paese natale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#MISILMERI - Centenario della nascita del Giudice Rocco Chinnici #Misilmeri celebra il 100° anniversario della nascita del nostro concittadino, il Giudice #RoccoChinnici, con tre giornate dedicate a eventi, incontri, dialoghi, momenti di riflessione e con la con - facebook.com Vai su Facebook

"ONORANZE FUNEBRI DIDONATO S.N.C. DI DIDONATO MARIO ROCCO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Rocco Chinnici, un libro per celebrare il centenario della nascita del magistrato anti-mafia - “Parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Riporta affaritaliani.it

Rocco Chinnici, chi era e com’è morto/ Scelse Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per il pool antimafia - Rocco Chinnici inventò il pool antimafia e volle con sé i colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: la sua storia di lotta alla criminalità organizzata protagonista in tv a "Cose Nostre" La storia ... Come scrive ilsussidiario.net

Rocco Chinnici, come è morto/ La strage di via Pipitone. Ideatore del pool antimafia - Rocco Chinnici è considerato il padre fondatore del pool antimafia, di cui facevano parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello. Secondo ilsussidiario.net

Ricordato a Palermo il giudice Rocco Chinnici - "Rocco Chinnici ha avuto la capacità di innovare in modo davvero significativo il metodo di contrasto alla mafia: al tempo le sue innovazioni non furono del tutto comprese, ma oggi sono patrimonio ... Scrive ansa.it

Bologna ricorda Rocco Chinnici a 100 anni dalla sua nascita - Ricordare la figura del magistrato Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia di Palermo, nei 100 anni della sua nascita. Da rainews.it

Rocco Chinnici, che pagò con la vita l’impegno antimafia - A cento anni dalla nascita di Rocco Chinnici, capo dell’ufficio istruzione di Palermo, ucciso con un’autobomba il 29 luglio 1983, il magistrato rivive nelle 33 testimonianze raccolte dal nipote ... Riporta repubblica.it