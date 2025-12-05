Cent’anni di allegria e colori con Cin ci là

Riminitoday.it | 5 dic 2025

Un lunedì di festa, avvolti in un clima di altri tempi e all’insegna dell’allegria. Lunedì 8 dicembre (ore 16) torna al Teatro Galli il tradizionale appuntamento con l’operetta e la compagnia Corrado Abbati, che quest’anno propone al pubblico riminese Cin ci là, operetta di Carlo Lombardo e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

