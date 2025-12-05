Censura sinistra anche Augias diserta E scoppia il caso Io non voto Giorgia
Non si placano le polemiche sulla partecipazione dell'editorie Passaggio al bosco a Più libri più liberi, kermesse di libri in corso a Roma. Dopo l'appello di un gruppo di intellettuali legati al mondo della sinistra, da Zerocalcare ad Antonio Scurati, per censurare (democraticamente, verrebbe da dire.) le opere della casa editrice, arriva l'annuncio di Corrado Augias: "Vi prego di comprendere le ragioni della mia assenza alla fiera Più libri più liberi. Io sono favorevole alla tolleranza, anzi la pratico – anche con gli intolleranti per scelta, per età, per temperamento. C'è però una distinzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Secondo quanto scrive Paolo Mossetti il Ddl presentato dal Delrio è una censura contro il diritto di critica delle azioni del Governo israeliano sul genoc..idio palestinese. Ecco Il Testo integrale, a voi le conclusioni. Altro che spostamento a sinistra sul Medio Ori - facebook.com Vai su Facebook
Fiano contro Passaggio al Bosco: la triste parabola della sinistra ridotta a fan della censura. Ma ormai non li appoggia più nessuno lavocedelpatriota.it/fiano-contro-p… via @vocedelpatriota Vai su X
Più libri più liberi, anche Augias diserta. E scoppia il caso "Io non voto Giorgia" - Non si placano le polemiche sulla partecipazione dell'editorie Passaggio al bosco a Più libri più liberi, kermesse di libri in ... Lo riporta iltempo.it