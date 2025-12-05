Censura sinistra anche Augias diserta E scoppia il caso Io non voto Giorgia

Non si placano le polemiche sulla partecipazione dell'editorie Passaggio al bosco a Più libri più liberi, kermesse di libri in corso a Roma. Dopo l'appello di un gruppo di intellettuali legati al mondo della sinistra, da Zerocalcare ad Antonio Scurati, per censurare (democraticamente, verrebbe da dire.) le opere della casa editrice, arriva l'annuncio di Corrado Augias: "Vi prego di comprendere le ragioni della mia assenza alla fiera Più libri più liberi. Io sono favorevole alla tolleranza, anzi la pratico – anche con gli intolleranti per scelta, per età, per temperamento. C'è però una distinzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

