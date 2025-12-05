Censis Rapporto 2025 | italiani non credono più a partiti e non comprano più giornali

Il 72% degli italiani è disilluso: non crede più ai partiti, ai leader politici e al Parlamento. E’ la fotografia che emerge dalle ‘Considerazioni generali’ del 59esimo Rapporto Censis, elaborato su dati Istat. “Il 63% è convinto che si sia spento ogni sogno collettivo in cui riconoscersi”, rileva l’Istituto. Papa Leone ha fiducia del 60,7% degli italiani, Trump 16,3% . L’unico leader con una proiezione globale che ottiene la fiducia della maggioranza degli italiani (60,7%) è Leone XIV. Seguono: Sánchez (44,9%). Merz (33,5%). Von der Leyen (32,8%). Macron (30,9%). Starmer (29,0%). Lula (23,0%). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Censis, Rapporto 2025: italiani non credono più a partiti e non comprano più giornali

