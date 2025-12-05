Censis Rapporto 2025 | in Italia popolazione che invecchia e che aumenta al Nord-Est

“L’Italia continua a invecchiare rapidamente. Le persone dai 65 anni in su rappresentano il 24,7% della popolazione (14,6 milioni di persone): erano il 18,1% nel 2000 (10,3 milioni) e il 9,3% nel 1960 (4,6 milioni)”. Lo si legge nel 59esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. “L’aspettativa di vita – si legge ancora – è arrivata a 85,5 anni per le donne e 81,4 per gli uomini: circa 5 mesi in più solo nell’ultimo anno. E i centenari, 594 nel 1960, diventati 4.765 nel 2000, oggi sono 23.548. Nel 2045 le persone dai 65 anni in su saranno aumentate di quasi 4,5 milioni e raggiungeranno i 19 milioni (il 34,1% della popolazione). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Censis, Rapporto 2025: in Italia popolazione che invecchia e che aumenta al Nord-Est

