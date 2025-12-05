Censis Rapporto 2025 | ceto medio in affanno e stipendi ridotti nelle case sempre meno libri
Il nuovo rapporto Censis, arrivato alla sua 59a edizione, delinea l’immagine dell’Italia di oggi: sempre più vecchia, con il ceto medio in grave affanno e le famiglie che investono sempre meno nella cultura. Lo studio, elaborato su dati Istat, rileva che negli ultimi 20 anni, tra il 2004 e il 2024, la spesa per la cultura delle famiglie italiane si è considerevolmente ridotta ( -34,6% ), attestandosi nell’ultimo anno appena sopra i 12 miliardi di euro: una cifra che corrisponde solo a poco più di un terzo di quanto spendiamo nell’insieme per smartphone e computer (quasi 14,5 miliardi nel 2024: +723,3% negli ultimi vent’anni) e per i servizi di telefonia e traffico dati (17,5 miliardi). 🔗 Leggi su Lapresse.it
