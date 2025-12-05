Censis | Italia più debole e più povera

10.41 8 italiani su 10 temono welfare debole, ma 70% non si tutela in caso di autosufficienza.Emerge dal rapporto Censis. Nel biennio 2324, l'84,5% dei lavoratori è over 50. Ricchezza in famiglia: -8,5%. Il 48% in mano a 1,3mln. 4 pensionati su 10 aiutano figli e nipoti. 53,3% dei ragazzi:scuola è sufficiente. Il 28,3%: non prepara al futuro. Per il 62% degli italiani l'Ue non è decisiva nella partite globali, "no" del 43% ad azioni militari se attaccato un Paese Nato. Il 63% dice: limitare l'ingresso ai migranti. Roma è prima per reati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ogni anno in Italia vengono denunciate oltre 155.000 effrazioni in abitazione, e nel 2024 i reati registrati sono aumentati del 5,4 % rispetto all’anno precedente. In particolare, i dati di Censis-Verisure Italia indicano inoltre che i ladri tendono ad entrare attravers - facebook.com Vai su Facebook

CRONACA PER L'IMPRESA - Censis e NielsenIQ: marchio Italia vale 2.077 miliardi. Oleificio Zucchi e RE.NA.I.A. annunciano seconda edizione EVO Masterclass per studenti. #horeca #foodservice horecanews.it/marchio-italia… Vai su X

Censis, 8 italiani su 10 temono un welfare debole - Il 78,5% degli italiani teme che, se si trovasse in condizione di non autosufficienza, non potrebbe contare su servizi sanitari e assistenziali adeguati. Secondo ansa.it

Censis, gli italiani non rischiano Torna il mattone (da affittare) - propulsione, che non ritrova il gusto del rischio», così descrive l’Italia il 49mo Rapporto annuale del Censis presentato venerdì a Roma. Si legge su corriere.it

Per il Censis l’Italia è pacifista. Ma per l’11 per cento la bomba atomica è la soluzione - Anche in caso di ritorno della naja, gente disposta a combattere ce ne sarebbe assai poca: il 12 per cento delle donne e il 21 degli uomini. repubblica.it scrive

Per il Censis la sanità italiana è sempre più “privata”: il 62% di chi ha avuto una prestazione dal pubblico ne ha pagata una anche nel privato - Per l’istituto di Giuseppe De Rita, che oggi ha presentato il suo 53° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, il rapporto degli italiani con la sanità appare improntato sempre di più a una logica ... Scrive quotidianosanita.it