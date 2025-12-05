Censis cos’è emerso dal rapporto 2025

«Ci siamo inoltrati in un’età selvaggia, del ferro e del fuoco, di predatori e di prede. E il grande gioco politico cambia le sue regole, privilegiando ora la sfida, ora la prevaricazione illimitata». È il quadro piuttosto drammatico e apocalittico tracciato dal rapporto 2025 del Censis, il numero 59 dell’istituto di ricerca fondato nel 1964. Ne deriva una radiografia di un’ Italia sempre più povera e anziana, ormai disillusa della politica, della sanità e dell’istruzione. Tra il primo trimestre del 2011 e quello del 2025, la ricchezza delle famiglie del nostro Paese è diminuita dell’85 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Censis, cos’è emerso dal rapporto 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Leonardo Apache La Russa, accusato di revenge porn, ha presentato un'offerta risarcitoria a favore della ragazza ripresa nel video che il figlio del presidente del Senato Ignazio avrebbe fatto circolare senza il suo consenso Stando a quanto emerso, si trattere - facebook.com Vai su Facebook

Censis, cos’è emerso dal rapporto 2025 - Italia sempre più povera e anziana, disillusa dalla politica e schiacciata dal debito pubblico. Segnala lettera43.it

Sanità sotto pressione, popolazione sempre più anziana e welfare fragile: la fotografia del Rapporto Censis 2025 - Il Rapporto Censis 2025 segnala sanità sotto pressione, popolazione sempre più anziana e un welfare fragile. Secondo nurse24.it

Sempre più vecchia e insicura: il Censis fotografa un’Italia in bilico tra crisi e resilienza - Gli stipendi valgono meno, il Paese è vecchio, le urne restano vuote. Secondo iodonna.it

Censis, il rapporto: i pensionati aiutano figli e nipoti. Economie occidentali nella stretta del debito - La demografia cambia volto all'occupazione con una progressiva «senilizzazione del mercato del lavoro». Scrive corriereadriatico.it

Rapporto Censis, Roma capitale dei borseggi - Nel primo semestre 2025 i numeri di molti reati sono in netto calo in tu ... Da rainews.it

“Medici e infermieri sotto assedio, anziani sempre più longevi e welfare in affanno”: il nuovo Rapporto Censis fotografa un Paese fragile e impaurito - Il Rapporto evidenzia un Ssn sotto pressione: 22mila aggressioni in un anno contro operatori sanitari, il 91,2% dei medici denuncia un lavoro sempre più difficile e il 71,8% ... quotidianosanita.it scrive