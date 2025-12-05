Censis | cala la produzione industriale ma non quella di armi che cresce del 31% nei primi nove mesi dell’anno

Dal welfare al warfare. La trasformazione dell’economia europea, e italiana in particolare, in un’economia di guerra sembra un processo inarrestabile e inesorabile. Mentre l’Italia del governo Meloni si riscopre sempre più povera e sfiduciata, con le famiglie che temono di non poter contare su servizi sanitari e assistenziali adeguati, si registra un’impennata della spesa in armi. L’ultima conferma arriva dal Censis. Censis: a fronte di un welfare più debole impenna la spesa in armi. L’indice della produzione industriale è stato negativo per trentadue mesi consecutivi con l’eccezione di tre timidi rimbalzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Censis: cala la produzione industriale ma non quella di armi che cresce del 31% nei primi nove mesi dell’anno

