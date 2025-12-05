Censimento permanente in anagrafe anche detenuti e stranieri irregolari | via libera del Cdm

Repubblica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo provvedimento aggiorna le regole anagrafiche, introduce strumenti digitali e rafforza il ruolo dell’Istat nella raccolta dei dati sulla popolazione e sulle abitazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

censimento permanente in anagrafe anche detenuti e stranieri irregolari via libera del cdm

© Repubblica.it - Censimento permanente, in anagrafe anche detenuti e stranieri irregolari: via libera del Cdm

Argomenti simili trattati di recente

Censimento permanente delle Imprese: conoscere per crescere - In un contesto economico sempre più veloce e competitivo, la conoscenza del sistema produttivo rappresenta un valore strategico. Lo riporta ilsole24ore.com

Censimento Istat 2025, al via le rilevazioni a Roma: la guida per le famiglie - Il censimento permanente, fa sapere il Comune, coinvolge ogni anno una frazione diversa della cittadinanza romana e prevede per legge l’obbligo di risposta. romatoday.it scrive

Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni - Il 6 ottobre ha preso l'avvio il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. Secondo lanazione.it

Censimento Istat. Ottomila famiglie coinvolte in città - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’Istat: sono coinvolte anche 8mila famiglie ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Censimento Permanente Anagrafe Detenuti