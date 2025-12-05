Cene fuori a 40 euro e trilocali a 450mila come Milano diventa sempre meno a portata di lavoratore

A Milano un trilocale costa il doppio rispetto alla media italiana, mentre l'affitto per un lavoratore pesa il 72 per cento della busta paga. Le spese per i consumi alimentari sono le più alte del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

