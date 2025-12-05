Cena dei veleni Chiara Frontini a processo | Lo affronterò con serenità senza dimettermi
“Sono certa che il dibattimento e il procedimento giudiziario faranno completa chiarezza confermando la totale infondatezza dell'ipotesi di reato”. La sindaca Chiara Frontini interviene in merito alla decisione della Corte d'appello che ha disposto il rinvio a giudizio per la prima cittadina e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cena dei veleni, sindaca Chiara Frontini e marito Fabio Cavini davanti alla corte d’appello Viterbo - Comune - Si discute il ricorso della procura contro il non luogo a procedere per minacce a corpo politico - facebook.com Vai su Facebook
Cena dei veleni: rinviati a giudizio la sindaca e il marito - I giudici d’appello riformulano l’accusa in minaccia aggravata e ribaltano il proscioglimento di primo grado ... Come scrive civonline.it
Minaccia aggravata, rinviati a giudizio la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini - Minaccia aggravata, rinvio a giudizio per la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini. Segnala msn.com
Depositi scorie,Frontini 'segnali di soluzioni più sostenibili' - "Le dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin aprono a un confronto necessario sul futuro del deposito nazionale delle scorie nucleari" Così, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini a proposito delle ... Lo riporta ansa.it