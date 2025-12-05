Cena dal gusto di beneficenza La tavola solidale di Castiglioni
di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO La solidarietà torna a sedersi a tavola a Castiglion Fiorentino. Oggi alle ore 20.30, i locali della Polisportiva Montecchio Vesponi ospiteranno la dodicesima edizione della “ Cena dal Gusto di Beneficenza ”, un appuntamento che nel tempo è diventato un simbolo del Natale castiglionese e del suo spirito più autentico: la vicinanza a chi vive momenti di fragilità. "È una serata di luce e di speranza: la nostra comunità celebra la solidarietà", ha sottolineato il parroco arciprete don Aimé, ricordando come questo evento rappresenti molto più di una cena. "La vera forza della solidarietà è la continuità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
