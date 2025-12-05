Cellulare al volante maxi stretta nel Messinese | oltre cento patenti sospese

Prosegue senza pause l’azione della Polizia Stradale contro l’uso del cellulare alla guida, una delle cause più ricorrenti di incidenti. I servizi mirati hanno portato al ritiro e alla sospensione di 108 patenti, alla decurtazione complessiva di 540 punti e a sanzioni superiori ai 27 mila euro.Le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

