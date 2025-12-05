CEI | nazionalismi contro la pace strumentalizzano fedi

Un appello alla pace arriva dalla Conferenza episcopale italiana, che pubblica un documento che critica le “proposte di pesanti investimenti sul piano degli armamenti e delle tecnologie militari”. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - CEI: nazionalismi contro la pace strumentalizzano fedi

Papa Leone XIV chiede un ruolo europeo nella pace in Ucraina, segnando un cambiamento rispetto al predecessore che elogiava la “grandezza” della Russia Il primo papa americano invoca il ruolo dell'Europa e individua nell'Italia un potenziale inter - facebook.com Vai su Facebook

La Cei,'i nazionalismi contro la pace,strumentalizzano fedi' - "Il nazionalismo del XXI secolo ha profili diversi (anche tra le diverse nazioni europee), accomunati però - ansa.it scrive

La Cei contro il riarmo: “Servizio civile obbligatorio e cappellani senza stellette” - Una nota pastorale sulla pace approvata dai vescovi chiede anche il disinvestimento dalle aziende che producono e commerciano armi. Lo riporta repubblica.it

Educazione alla pace: ecco la via tracciata dalla Cei - Esce oggi il documento con cui i vescovi tracciano la via per un rinnovato e urgente impegno a favore di una società fondata su dialogo e riconciliazione ... Si legge su avvenire.it

Cei: preoccupa la violenza contro i cristiani, non solo verso gli ebrei - La preoccupazione dei vescovi italiani è rivolta anche alla diffusione di islamofobia e di ... Riporta iltempo.it

Assemblea Cei: appello per la pace, “non gli uni contro gli altri”, Onu agisca “contro la guerra e per la pace” - Dalla chiesa inferiore della basilica di san Francesco ad Assisi, i vescovi italiani, nel loro appello lanciato durante la celebrazione dei Vespri e ... Riporta agensir.it

Baturi (CEI): “Papa ci affida la costruzione della pace”/ “Riarmo preoccupa. Bene Governo su misure famiglia” - La Chiesa italiana, e in generale la grande Chiesa Cattolica del Signore, è chiamata oggi come non mai a costruire un’autentica pace fraterna: lo richiama in ogni discorso ormai Papa Leone XIV, ed è ... ilsussidiario.net scrive