Cei appello per la pace e contro la violenza | Antisemitismo e nazionalismi preoccupano

Dall'antisemitismo alla strumentalizzazione della fede: i punti fondamentali della Nota Pastorale 'Educare a una pace disarmata e disarmante', elaborata dalla Conferenza Episcoplale Italiana e diffusa oggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cei, appello per la pace e contro la violenza: “Antisemitismo e nazionalismi preoccupano”

Gruppo Editoriale Tv7. . JESOLO SAND NATIVITY, TRA ARTE E DENUNCIA SOCIALE - Un appello universale di pace. Il Presepe di Sabbia di Jesolo torna anche quest’anno per portare avanti la tradizione ma anche per far riflettere su tematiche attuali della - facebook.com Vai su Facebook

E' un accorato appello alla pace quello che Papa Leone e il patriarca ecumenico Bartolomeo hanno lanciato in una dichiarazione congiunta diretta ai potenti del mondo: ''Ci appelliamo a coloro che hanno responsabilità civili e politiche affinché facciano tutt Vai su X

Assemblea Cei: appello per la pace, “non gli uni contro gli altri”, Onu agisca “contro la guerra e per la pace” - Dalla chiesa inferiore della basilica di san Francesco ad Assisi, i vescovi italiani, nel loro appello lanciato durante la celebrazione dei Vespri e ... Riporta agensir.it

La Cei contro il riarmo: “Servizio civile obbligatorio e cappellani senza stellette” - Una nota pastorale sulla pace approvata dai vescovi chiede anche il disinvestimento dalle aziende che producono e commerciano armi. Come scrive repubblica.it

Assemblea Cei: appello per la pace, “governanti mettano al bando le armi e impieghino ogni sforzo a servizio della pace” - Perché si concretizzi il sogno della pace, “ieri come oggi, c’è bisogno di una conversione vera, di un cambiamento profondo di mentalità, che parta dalla convinzione che Dio ha dato a tutti, non solo ... Da agensir.it

Cei: preoccupa la violenza contro i cristiani, non solo verso gli ebrei - La preoccupazione dei vescovi italiani è rivolta anche alla diffusione di islamofobia e di ... Si legge su iltempo.it

Cei, serve sforzo per la pace, troppi lutti e tragedie - Noi, Pastori della Chiesa italiana, riuniti nella città di san Francesco, uomo di pace, auspichiamo che all'umanità siano risparmiati ulteriori lutti e tragedie e sia evitata la spaventosa ipotesi di ... Lo riporta quotidiano.net

Il Sinodo: 'La Cei appoggi le giornate contro l'omofobia' - Quattro anni di cammino accidentato, la svolta durante la seconda assemblea sinodale e infine la terza che ha votato oggi a larga maggioranza il documento di sintesi: spazio alle donne, ma con uno ... Riporta ansa.it