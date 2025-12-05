Ceccon torna uomo d' oro | primo azzurro a trionfare agli Europei in vasca corta nei 100 dorso
Il vicentino ha vinto in 49"27 a Lublino, in Polonia. Argento per il francese Tomac, bronzo al britannico Morgan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuoto, Ceccon è oro nella 4×50 sl uomini: il titolo torna in Italia dopo 14 anni ift.tt/v1q5gck ift.tt/B5WNQr7 Vai su X
DIRETTA LIVE - Quarta giornata dell'Europeo in vasca corta senza staffette e allora l'Italia punta sulle star Simona Quadarella e Thomas Ceccon per dare l'assalto al podio ma i rivali non mancano. Occhio anche a Mancini e Mora. In mattinata debutta Razzetti - facebook.com Vai su Facebook