Ceccon torna uomo d' oro | primo azzurro a trionfare agli Europei in vasca corta nei 100 dorso

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicentino ha vinto in 49"27 a Lublino, in Polonia. Argento per il francese Tomac, bronzo al britannico Morgan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ceccon torna uomo d oro primo azzurro a trionfare agli europei in vasca corta nei 100 dorso

© Gazzetta.it - Ceccon torna uomo d'oro: primo azzurro a trionfare agli Europei in vasca corta nei 100 dorso

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ceccon Torna Uomo D