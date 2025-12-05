Ceccon | Da sempre sopra le righe ma da quando vinco mi lasciano dire quello che voglio La Pilato non l’ho più sentita

Thomas Ceccon oggi nuoterà nella finale dei 100 dorso in vasca corta agli Europei in corso in Polonia. La Stampa lo intervista, a firma Giulia Zonca. Ne pubblichiamo un estratto: Il messaggio «mi ha rubato pure la cuffia» nel giorno in cui sono uscite le notizie del furto di Pilato e Tarantino a Singapore, ha scatenato polemiche anche se era un modo per sdrammatizzare. «Faceva ridere, purtroppo non era probabilmente il momento di scherzare. Sono così, mi son calmato negli anni ma se mi mettono sul piatto d’argento un’occasione tanto bella non resisto». Le è stato chiesto di cancellare il post? «Sì, da diverse persone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ceccon: «Da sempre sopra le righe, ma da quando vinco mi lasciano dire quello che voglio. La Pilato non l’ho più sentita»

