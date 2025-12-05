’C’è un posto nel mondo’ di Lorenzo Borghini da stasera al cinema

Grande successo di botteghino per il film ’C’è un posto nel mondo’ di Francesco Falaschi distribuito dalla ‘Garden Film’ di Lorenzo Borghini (nella foto), in programma al cinema Garibaldi da oggi e fino a domenica. La pellicola è top 40 al box office nazionale su più di 170 titoli presenti nelle sale italiane. Garden Film è una società di produzione cinematografica indipendente fondata a Firenze nel 2017 da Lorenzo Borghini, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e giornalista. In pochi anni si è affermata nel panorama italiano e internazionale, distinguendosi per un linguaggio visivo ricercato e una narrazione capace di esplorare temi culturali, sociali e umani con profondità e sensibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’C’è un posto nel mondo’ di Lorenzo Borghini da stasera al cinema

News recenti che potrebbero piacerti

Vedi questo spettacolo e per qualche ora pensi che il mondo sia un posto luccicante abitato da esseri buoni, poi esci dal teatro e torni alla vita vera, ma quello non ci riguarda "we're actors, we're the opposite of people" diceva T. Stoppard (buonanima) Chi vien - facebook.com Vai su Facebook

La Spagna è al terzo posto nel mondo per numero di congressi internazionali tenuti nel 2024, secondo la classifica @iccaworld. Un progresso che riflette la forza del turismo MICE spagnolo e il suo potenziale nel mercato globale ? Città come Barcellona, Vai su X

Un posto al sole, Lorenzo Sarcinelli: 'Il mio sogno è lavorare con Quentin Tarantino' - In una recente intervista a NapoliToday, Lorenzo Sarcinelli ha parlato del suo addio ad Un posto al sole e del suo futuro professionale. Secondo it.blastingnews.com

La tragica storia di Lorenzo: morire per il posto di lavoro - Lorenzo, uno studente come tanti, convinto di costruire un proprio futuro su un lavoro e un mestiere concreto e affidabile, ma che muore nell’ultimo giorno di tirocinio in fabbrica. Scrive corriereadriatico.it

Coppa Davis, Lorenzo Sonego al posto di Lorenzo Musetti - Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Musetti come singolarista alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Come scrive msn.com

Napoli, Di Lorenzo sul primo posto: "Non siamo lì per caso. C'è voglia di rivalsa" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, lo ha concesso a Dazn alla vigilia della sfida con il Como. napoli.repubblica.it scrive

X Factor, Lorenzo Salvetti al piano canta Coez e conquista un posto ai live. Achille Lauro: "Lo sapevo già" - Lorenzo Salvetti ha conquistato un posto ai Live di X Factor: dopo la cover di 'Poetica' di Cesare Cremonini alle Auditon e 'Destri' di Gazzelle ai Bootcamp, negli Home Visit si è seduto al pianoforte ... Segnala repubblica.it