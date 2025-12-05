’C’è un posto nel mondo’ di Lorenzo Borghini da stasera al cinema

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo di botteghino per il film ’C’è un posto nel mondo’ di Francesco Falaschi distribuito dalla ‘Garden Film’ di Lorenzo Borghini (nella foto), in programma al cinema Garibaldi da oggi e fino a domenica. La pellicola è top 40 al box office nazionale su più di 170 titoli presenti nelle sale italiane. Garden Film è una società di produzione cinematografica indipendente fondata a Firenze nel 2017 da Lorenzo Borghini, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e giornalista. In pochi anni si è affermata nel panorama italiano e internazionale, distinguendosi per un linguaggio visivo ricercato e una narrazione capace di esplorare temi culturali, sociali e umani con profondità e sensibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217c8217232 un posto nel mondo8217 di lorenzo borghini da stasera al cinema

© Lanazione.it - ’C’è un posto nel mondo’ di Lorenzo Borghini da stasera al cinema

News recenti che potrebbero piacerti

Un posto al sole, Lorenzo Sarcinelli: 'Il mio sogno è lavorare con Quentin Tarantino' - In una recente intervista a NapoliToday, Lorenzo Sarcinelli ha parlato del suo addio ad Un posto al sole e del suo futuro professionale. Secondo it.blastingnews.com

La tragica storia di Lorenzo: morire per il posto di lavoro - Lorenzo, uno studente come tanti, convinto di costruire un proprio futuro su un lavoro e un mestiere concreto e affidabile, ma che muore nell’ultimo giorno di tirocinio in fabbrica. Scrive corriereadriatico.it

Coppa Davis, Lorenzo Sonego al posto di Lorenzo Musetti - Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Lorenzo Musetti come singolarista alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Come scrive msn.com

Napoli, Di Lorenzo sul primo posto: "Non siamo lì per caso. C'è voglia di rivalsa" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, lo ha concesso a Dazn alla vigilia della sfida con il Como. napoli.repubblica.it scrive

X Factor, Lorenzo Salvetti al piano canta Coez e conquista un posto ai live. Achille Lauro: "Lo sapevo già" - Lorenzo Salvetti ha conquistato un posto ai Live di X Factor: dopo la cover di 'Poetica' di Cesare Cremonini alle Auditon e 'Destri' di Gazzelle ai Bootcamp, negli Home Visit si è seduto al pianoforte ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: 8217c8217232 Posto Mondo8217 Lorenzo