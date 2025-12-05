C’è un pezzettino di Ferrari e d’Italia in McLaren che rischia di perdere il Mondiale di Formula 1 assieme a Norris

Voi guardate Norris e Piastri, ma c’è un italiano – soprattutto lui, scrive El Mundo – a giocarsi il Mondiale di Formula 1 per la McLaren, contro Verstappen. Si chiama Andrea Stella, è il team principal. E c’è lui sulla graticola in vista dell’ultima gara del campionato che deciderà tutto. A Norris basta arrivare sul podio, ma – ricorda il giornale spagnolo – “le ultime cinque volte (1981, 1983, 1986, 2007, 2010) in cui il Campionato del Mondo si è deciso nell’ultima gara, con tre piloti in lizza, e il leader che si è presentato in gara non è riuscito a conquistare il titolo”. Dice che c’è una “maledizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

