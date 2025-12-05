C’è un nuovo leggero tocco di Material 3 Expressive per Google Telefono
Google sta modificando un elemento dell'interfaccia utente di Google Telefono per adattarlo ai canoni del Material 3 Expressive. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
