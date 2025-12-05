Dalla pedofilia alle derive ideologiche neonaziste, dalle infiltrazioni mafiose nell’edilizia fino alle condizioni del sottoproletariato. Dodici anni da giallista, "per fare della scrittura un forte veicolo di denuncia sociale". E ora il sangiulianese Gino Marchitelli affronta i temi del cyberbullismo e della violenza di genere nel suo ultimo romanzo noir, “ Il fantasma del Giambellino “. Un volume fresco di uscita e dato alle stampe grazie al crowfunding, dunque con una raccolta di fondi promossa dallo stesso autore tra i suoi lettori e simpatizzanti. "Quest’ultimo libro tratta di temi, ahimé, quanto mai attuali, come bullismo, revenge porn e molestie – spiega lo scrittore -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’è un fantasma al Giambellino