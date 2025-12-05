C’è un fantasma al Giambellino
Dalla pedofilia alle derive ideologiche neonaziste, dalle infiltrazioni mafiose nell’edilizia fino alle condizioni del sottoproletariato. Dodici anni da giallista, "per fare della scrittura un forte veicolo di denuncia sociale". E ora il sangiulianese Gino Marchitelli affronta i temi del cyberbullismo e della violenza di genere nel suo ultimo romanzo noir, “ Il fantasma del Giambellino “. Un volume fresco di uscita e dato alle stampe grazie al crowfunding, dunque con una raccolta di fondi promossa dallo stesso autore tra i suoi lettori e simpatizzanti. "Quest’ultimo libro tratta di temi, ahimé, quanto mai attuali, come bullismo, revenge porn e molestie – spiega lo scrittore -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Al lavoro dalle 7.00 per preparare la prima ondata di spedizione de "Il fantasma del Giambellino" , le prime 137 copie su 403 (già acquistate ad oggi in un mese). Quest'anno si superano tutti i record, mi sa... Perché 300 copie sono in arrivo nelle librerie milane - facebook.com Vai su Facebook
