C’è un fantasma al Giambellino

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla pedofilia alle derive ideologiche neonaziste, dalle infiltrazioni mafiose nell’edilizia fino alle condizioni del sottoproletariato. Dodici anni da giallista, "per fare della scrittura un forte veicolo di denuncia sociale". E ora il sangiulianese Gino Marchitelli affronta i temi del cyberbullismo e della violenza di genere nel suo ultimo romanzo noir, “ Il fantasma del Giambellino “. Un volume fresco di uscita e dato alle stampe grazie al crowfunding, dunque con una raccolta di fondi promossa dallo stesso autore tra i suoi lettori e simpatizzanti. "Quest’ultimo libro tratta di temi, ahimé, quanto mai attuali, come bullismo, revenge porn e molestie – spiega lo scrittore -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

c8217232 un fantasma al giambellino

© Ilgiorno.it - C’è un fantasma al Giambellino

Scopri altri approfondimenti

c8217232 fantasma giambellinoC’è un fantasma al Giambellino - Dalla pedofilia alle derive ideologiche neonaziste, dalle infiltrazioni mafiose nell’edilizia fino alle condizioni del sottoproletariato. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Fantasma Giambellino