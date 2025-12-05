Tatiana Tramacere era sparita da Nardò lunedì 24 novembre. È riapparsa, sempre nel paese in provincia di Lecce nella notte del 4 dicembre. Viva. Per undici giorni nessuno sapeva dov'era, se stesse bene, se fosse viva, come se si fosse smaterializzata. Nessuno a eccezione dell'amico Dragos Gheormescu, l'uomo che le aveva concesso l'utilizzo dello stanzino accanto alla mansarda di sua proprietà. In quegli undici giorni a cercare la donna erano stati familiari e carabinieri. Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", il programma ormai sacro per tutti gli impiccioni e i wannabe detective italiani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - C'è qualcosa di inquietante nella reazione alla fake news della morte di Tatiana Tramacere