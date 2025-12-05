C’è la Coppa d’Africa il Lecce perde tre pedine importanti per sei partite
LECCE – Lasceranno il Salento subito dopo la partita con il Pisa, in programma venerdì prossimo, per partecipare alla Coppo D’Africa in Marocco, dal 21 dicembre al 18 gennaio: Lameck Banda con lo Zambia, Lassana Coulibaly con il Mali e Kialonda Gaspar con l’Angola.Lo Zambia e il Mali saranno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
