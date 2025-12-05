Sarà un appuntamento speciale quello che domani, alle ore 18, animerà il Teatro Del Falco di Montefalcone Appennino nell’ambito del 5° Festival Storie. Sul palco del borgo fermano arriverà il Comandante Alfa, figura storica dell’Arma dei Carabinieri e fondatore del Gis, il Gruppo d’intervento speciale. Con il volto coperto e un’identità che da decenni vive nell’ombra per ragioni di sicurezza, il leggendario luogotenente presenterà al pubblico il suo nuovo libro ’Liberate gli ostaggi’. A dialogare con lui sarà il giornalista Maurizio Socci, in un incontro reso possibile grazie all’interessamento di Alberto Federico Marini, ambasciatore dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è il ’Comandante Alfa’