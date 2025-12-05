CdS – gli sponsor nerazzurri non sono bastati 

2025-12-05 21:27:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Nico Paz resta nei pensieri dei tifosi dell’ Inter. Per molti il fantasista argentino, con cittadinanza spagnola, rappresenta il vero rimpianto dello scorso mercato anche se, da quanto trapela, non ci sono mai state reali possibilità di portarlo a Milano. Nonostante l’amicizia tra Javier Zanetti e il padre del calciatore e, nonostante il fattore Lautaro Martinez, il club nerazzurro non si è mai realmente avvicinato all’acquisto del classe 2004. Nico Paz e l’offerta del Tottenham. L’offerta più alta ricevuta, vicina ai 70 milioni, era arrivata dal Tottenham ma era stata rifiutata: il piano prevede infatti il ritorno di Nico Paz al Real Madrid a fine stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

