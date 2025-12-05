CCNL Forestazione 2025-2028 accordo raggiunto Ora appello al Governatore Fico per onorare il Lavoro delle ‘Sentinelle del territorio
Tempo di lettura: 3 minuti La FAI CISL IrpiniaSannio, con il Segretario Generale Luigi Pagano e il Coordinatore Territoriale Alfonso Iannace, esprime profonda soddisfazione per l’importante sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli addetti idraulico-forestali per il quadriennio 2025-2028. L’accordo nazionale, raggiunto insieme a FAI, FLAI e UILA, coinvolge quasi 60.000 lavoratori, le vere “sentinelle del territorio”, che con la loro opera quotidiana garantiscono tutela e difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
+++ Operai idraulico-forestali: siglato il rinnovo del #Ccnl 2025-2028 +++ Tra i punti qualificanti del contratto: ? più tutela di salute e sicurezza, a partire dalla perimetrazione delle applicazioni contrattuali negli appalti ? più conciliazione tra tempi di vita e di Vai su X
CCNL Metalmeccanici Industria 2025: il testo e le novità - Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 introduce nuove regole su contratti, permessi, aumenti retributivi fino al 2028, 250€ in welfare. Segnala fiscoetasse.com
Regioni: firmata ipotesi rinnovo del Ccnl Forestali 2025-2028 - Welfare, formazione, tutele più ampie e, soprattutto, aumenti retributivi. Scrive agenzianova.com
Metalmeccanica industria. Rinnovo Ccnl - Ccnl industria metalmeccanica privata e installazione di impianti. Segnala edotto.com
Liquidazione TFR per cambio natura contrattuale - 2023, a seguito di sentenza del Tribunale, l'ente ha cambiato il mio contratto da CCNL Forestazione a CCNL Funzioni locali. Riporta corriere.it
Lavoro: Ccnl chimico-farmaceutico, richiesta salariale da 305 euro per 2025-2028 - Presentata a Roma l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico- ilsole24ore.com scrive