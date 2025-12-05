CCNL Forestazione 2025-2028 accordo raggiunto Ora appello al Governatore Fico per onorare il Lavoro delle ‘Sentinelle del territorio

Tempo di lettura: 3 minuti La FAI CISL IrpiniaSannio, con il Segretario Generale Luigi Pagano e il Coordinatore Territoriale Alfonso Iannace, esprime profonda soddisfazione per l’importante sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli addetti idraulico-forestali per il quadriennio 2025-2028. L’accordo nazionale, raggiunto insieme a FAI, FLAI e UILA, coinvolge quasi 60.000 lavoratori, le vere “sentinelle del territorio”, che con la loro opera quotidiana garantiscono tutela e difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

