Cavriglia saluta il suo ‘Mene’ Il cordoglio del sindaco Oggi l’autopsia a Careggi

di Massimo Bagiardi CAVRIGLIA San Giovanni e la frazione di Santa Barbara piangono Lorenzo Meneghetti, il 48enne morto nel primo pomeriggio di mercoledì attorno alle 14 nel tratto di strada che collega il lago di San Cipriano con l’abitato di Gaville. Il "Mene", così lo ricordano sui social tanti amici e semplici conoscenti, era dipendente di una grande azienda fiorentina e risiedeva con la mamma nella frazione facente capo al comune di Cavriglia dopo essere cresciuto a San Giovanni in cui lo ricordano come un uomo buono, dal fare molto socievole e ben voluto da tutti sopratutto nel circolo di Santa Barbara che frequentava spesso per passare qualche ora con gli amici e in totale spensieratezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

