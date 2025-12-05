News Tv, Oggi a La volta buona, nel corso di una puntata che sembrava destinata a celebrare la gioia degli ospiti di Caterina Balivo, lo studio televisivo è stato travolto da una notizia inattesa e dolorosa che ha lasciato spiazzati i presenti. Leggi anche: Gerry Scotti, le telecamere sul pubblico e sorpresa: chi è seduto in prima fila a La Ruota della Fortuna Leggi anche: Caterina Balivo, gaffe clamorosa in diretta Tv: imbarazzo in studio (VIDEO) “La Volta Buona”, Caterina Balivo interrompe la trasmissione. La conduttrice de “La Volta Buona”, Caterina Balivo stava intervistando gli ospiti Alex Belli e Delia Duran, visibilmente emozionati dall’annuncio della loro prima gravidanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caterina Balivo gela il suo pubblico, la notizia in diretta: tutti stravolti