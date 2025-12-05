Catania truffa ai danni di un pensionato | denunciata una 63enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impegno della Polizia contro i raggiri agli anziani. La Polizia di Stato continua a intensificare le attività di prevenzione e contrasto alle truffe rivolte agli anziani, un fenomeno sempre più diffuso e messo in atto con modalità diverse e spesso molto sofisticate. Il precedente raggiro. Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” sono riusciti a ricostruire un nuovo episodio ai danni di un medico catanese in pensione, già colpito lo scorso anno da una truffa da 150mila euro. In quel caso, i malviventi si erano finti broker finanziari, convincendo l’uomo a investire somme promettendo rendimenti allettanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, truffa ai danni di un pensionato: denunciata una 63enne

