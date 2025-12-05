Castelfiorentino fuga di monossido in parrocchia | nove intossicati durante l’incontro con i genitori
La serata e l’improvviso collasso. Doveva essere una normale riunione tra genitori e bambini, uno di quei momenti comunitari tipici delle parrocchie. Invece, in pochi istanti, la sala di via di Cambiano Alto, nel comune di Castelfiorentino (Firenze), si è trasformata in uno scenario di emergenza sanitaria. Due persone si sono accasciate al suolo, senza preavviso, costringendo i presenti a chiamare i soccorsi. L’arrivo dei sanitari ha chiarito immediatamente la gravità: i rilevatori portatili hanno individuato una concentrazione elevatissima di monossido di carbonio, gas inodore e letale. L’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
