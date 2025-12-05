di Rossella Conte Si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo 2025, la prima fiera in Italia interamente dedicata alla filiera del castagno e alle prospettive future della castanicoltura. Un appuntamento che si prepara a richiamare nel capoluogo toscano produttori, tecnici, istituzioni e appassionati, riuniti per tre giorni in uno spazio che vuole diventare punto di riferimento nazionale per questo settore strategico. La manifestazione, che nasce sotto l’alto patronato del Parlamento Europeo e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si avvale del patrocinio di varie istituzioni ed enti su scala regionale e nazionale fra i quali Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze, Vetrina Toscana, Anci Toscana, Legacoop Alimentare, Slow Food Italia e Eurocastanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Castanea Expo. A Firenze una fiera ‘unica’ al mondo