Castanea Expo A Firenze una fiera ‘unica’ al mondo
di Rossella Conte Si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo 2025, la prima fiera in Italia interamente dedicata alla filiera del castagno e alle prospettive future della castanicoltura. Un appuntamento che si prepara a richiamare nel capoluogo toscano produttori, tecnici, istituzioni e appassionati, riuniti per tre giorni in uno spazio che vuole diventare punto di riferimento nazionale per questo settore strategico. La manifestazione, che nasce sotto l’alto patronato del Parlamento Europeo e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si avvale del patrocinio di varie istituzioni ed enti su scala regionale e nazionale fra i quali Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze, Vetrina Toscana, Anci Toscana, Legacoop Alimentare, Slow Food Italia e Eurocastanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
