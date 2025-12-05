Cassazione Stefano Mogini nuovo presidente aggiunto
Importante tornata di nomine da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il plenum ha infatti votato all’unanimità Stefano Mogini nuovo presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Lo riporta in anteprima Il Dubbio, spiegando come l’incarico vada a consolidare il ruolo dell’alto magistrato nella Suprema Corte. La seduta ha anche approvato una lunga serie di incarichi di rilievo negli uffici giudiziari di tutta Italia. Via libera alla nomina di Bruno Scicchitano a presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, mentre Valentina Boroni è stata scelta come presidente di sezione civile del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
