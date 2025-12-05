Caso Tatiana Tramacere chiuso per gli inquirenti nessun reato

Va verso l'archiviazione l'inchiesta sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce il 24 novembre scorso e che è stata ritrovata viva e in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Caso Tatiana Tramacere chiuso, per gli inquirenti nessun reato

Contenuti che potrebbero interessarti

Telesveva. . +++ NEL TG DELLA SERA – CASO TATIANA TRAMACERE A NARDO’, SI VA VERSO L’ARCHIVIAZIONE: I VIDEO DEGLI ULTIMI ISTANTI PRIMA DI “SPARIRE” – MODUGNO, DONNA PARTORIENTE BLOCCATA NEL TRAFFICO DURANTE LA - facebook.com Vai su Facebook

Il padre di Tatiana racconta di aver vissuto quel momento come un regalo di Natale, quando ha saputo che la figlia era viva. Torneremo anche sul caso Garlasco, una vicenda che si fa sempre più complessa e che continua ad arricchirsi di nuovi elementi. #tgl Vai su X

Tatiana Tramacere caso chiuso per allontanamento volontario. Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Lo riporta ilmessaggero.it

Tatiana e Dragos, la mansarda da 50 metri quadrati: vestiti a terra, cicche e piatti da lavare. Il caso chiuso, nessun reato - La scomparsa, la preoccupazione, le ricerche senza sosta e l'ansia sempre più pressante: cos'è successo a Tatiana Tramacere? msn.com scrive

Il caso Tatiana Tramacere è chiuso, per inquirenti nessun reato: dalle telecamere la verità sugli spostamenti - Va verso l’archiviazione l’inchiesta sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce il 24 novembre scorso e che è stata ritrovata viva e in buona salute ieri sera, n ... Riporta msn.com

Caso Tatiana chiuso, per gli inquirenti nessun reato - Va verso l'archiviazione l'inchiesta sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce il 24 novembre scorso e che è stata ritrovata viva e in buona salute ieri sera, n ... Si legge su msn.com

Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa di Dragos. All'esterno il fratello della 27enne in lacrime - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Scrive ilmessaggero.it

Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa - La scomparsa di Tatiana Tramacere, il sospetto di un gesto estremo o di un sequestro e il ritrovamento nella mansarda di un conoscente: ora gli inquirenti indagano per chiarire cosa sia davvero accadu ... Segnala panorama.it