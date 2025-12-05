Caso Tatiana e colpo di scena | le parole del comandante provinciale dei carabinieri

NARDÒ - Scomparsa di Tatiana Tramacere, la svolta in serata. Trovata viva nella mansarda dell'abitazione dell'amico. Indiziato e sotto interrogatorio presso il comando provinciale dei carabinieri di Lecce, dopo l'ascolto nel pomeriggio in caserma, l'amico 30enne, Dragos Gheormescu, che l'aveva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

