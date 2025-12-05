Caso Orlandi | spunta una nuova pista perquisita casa dello zio Meneguzzi

AGI - C'è una nuova "pista investigativa" nell'inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983, nella Capitale, mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica. Ne dà notizia Giuseppe Scarpa su La Repubblica. Secondo il quotidiano romano, infatti, "nell'aprile del 2024" gli investigatori, coordinati dal pm Stefano Luciani, si sarebbero recati nella villetta di Torano, in provincia di Rieti, di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, defunto anni fa, per una perquisizione. È l a prima volta che su un atto giudiziario compare il nome di Meneguzzi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Orlandi: spunta una nuova pista, perquisita casa dello zio Meneguzzi

