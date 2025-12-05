Caso Orlandi nuova pista investigativa | perquisita la casa dello zio La procura | Non è l’unica ipotesi
Nuovi elementi emergono dall’inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nell’ aprile 2024 gli investigatori coordinati dal pm Stefano Luciani hanno eseguito una perquisizione nella villetta di Mario Meneguzzi, lo zio della ragazza, deceduto da anni, situata a Torano, in provincia di Rieti. La presenza del nome di Meneguzzi in un decreto di perquisizione rappresenta un passaggio significativo: il documento indica la sua possibile implicazione nella vicenda come ipotesi investigativa, pur precisando che non si tratta dell’unica pista attualmente seguita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
