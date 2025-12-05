Caso Garlasco perizia non spegne battaglia su Dna | punti pro e contro Sempio
(Adnkronos) – Un Dna compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, ma il cui risultato non è un dato scientifico attendibile. La perizia affidata, nell’ambito dell’incidente probatorio, alla genetista Denise Albani non fornisce risposte certe sulla nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi e la battaglia tra le parti – in merito alla traccia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
