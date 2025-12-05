Caso Garlasco i dubbi di De Stefano | Su Sempio solo ipotesi dato statistico non è realtà

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Solo ipotesi, ma nessun risultato scientifico. Francesco De Stefano, il genetista che nel 2014 ha svolto la perizia che portò a individuare aplotipi Y parziali e non attribuibili sulle unghie di Chiara Poggi, condivide "in gran parte" le conclusioni della collega Denise Albani incaricata di riesaminare quei risultati nell’incidente probatorio che vede indagato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

caso garlasco dubbi deCaso Garlasco, i dubbi di De Stefano: "Su Sempio solo ipotesi, dato statistico non è realtà" - Il genetista De Stefano commenta la perizia della collega Denise Albani e avverte: “Tracce parziali, contaminate e non ripetibili. Riporta adnkronos.com

caso garlasco dubbi deGarlasco, dubbi di De Stefano dopo la perizia di Albani sul dna di Sempio: "Se è la sola pistola fumante..." - La nuova perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi rileva tracce compatibili con la linea paterna di Sempio, ma senza valore probatorio certo ... virgilio.it scrive

caso garlasco dubbi deGarlasco, la perizia e i dubbi sulle analisi del 2014: «Il Dna di Sempio su due dita di Chiara Poggi». Compatibilità «forte» o «moderata» su entrambe le mani - Le due tracce di Dna sulle unghie della vittima evidenziano una corrispondenza con «l’aplotipo Y» di Andrea Sempio. Segnala msn.com

caso garlasco dubbi deL'ex perito del caso Garlasco: «Ecco cosa mi rimprovero. Ma le conclusioni della perizia di oggi sono uguali alle mie: il Dna non dà certezze» - Francesco De Stefano fu incaricato dalla Corte d'Assise che in appello condannò (dopo due assoluzioni) Alberto Stasi: «Se questa fosse la sola pistola fumante contro Sempio non si andrebbe da nessuna ... Scrive msn.com

Garlasco, l'avvocato di Stasi non ha dubbi sul dna di Sempio. E Giletti sbotta su Rai 3. VIDEO - De Rensis incalza: “Il DNA di Sempio su due mani, giravano con i guanti? Scrive affaritaliani.it

caso garlasco dubbi deGarlasco, lite tra l'avvocato de Rensis e Fabio Lombardi: "Non deve permettersi" - Un confronto teso a Mattino Cinque riaccende il dibattito sul caso Garlasco e lascia emergere tutte le fratture ancora aperte tra chi analizza le nuove perizie e chi avanza dubbi sulle stesse. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Dubbi De