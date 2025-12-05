Caso Di Paolo Manciola fa scudo sull’Ancona | Nessuna perquisizione noi siamo tranquilli

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Manciola, consigliere dell’ Ancona e braccio destro del presidente Polci, è tornato ieri sulla vicenda che riguarda l’inchiesta su Alessandro Di Paolo parlandone sulle frequenze di Radio Conero a Presa Diretta Sport, intervistato da Mauro Anconetani: "E’ una questione che interessa altri soggetti, non l’Ancona – ha detto Manciola –. L’Ancona non ha subito alcuna perquisizione, e questo lo posso dichiarare esplicitamente. Questa notizia riportata dall’Agi è fuorviante e accosta l’Ancona a questo filone d’indagine, ma la nostra società non c’entra nulla, tra l’altro in quel periodo cui fa riferimento l’agenzia neanche era nata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caso di paolo manciola fa scudo sull8217ancona nessuna perquisizione noi siamo tranquilli

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Di Paolo, Manciola fa scudo sull’Ancona: "Nessuna perquisizione, noi siamo tranquilli"

Altre letture consigliate

caso paolo manciola faCaso Di Paolo, Manciola fa scudo sull’Ancona: "Nessuna perquisizione, noi siamo tranquilli" - Il braccio destro del presidente fa chiarezza anche sul futuro: "L’imprenditore pronto a entrare in società è un contatto di Polci" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Paolo Manciola Fa