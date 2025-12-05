Caso Di Paolo Manciola fa scudo sull’Ancona | Nessuna perquisizione noi siamo tranquilli
Andrea Manciola, consigliere dell’ Ancona e braccio destro del presidente Polci, è tornato ieri sulla vicenda che riguarda l’inchiesta su Alessandro Di Paolo parlandone sulle frequenze di Radio Conero a Presa Diretta Sport, intervistato da Mauro Anconetani: "E’ una questione che interessa altri soggetti, non l’Ancona – ha detto Manciola –. L’Ancona non ha subito alcuna perquisizione, e questo lo posso dichiarare esplicitamente. Questa notizia riportata dall’Agi è fuorviante e accosta l’Ancona a questo filone d’indagine, ma la nostra società non c’entra nulla, tra l’altro in quel periodo cui fa riferimento l’agenzia neanche era nata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
