Caso Albanese summit per blindare la maggioranza I civici ai ‘ribelli’ di centrosinistra | Non hanno firmato la contro-delibera

Bologna, 5 dicembre 2025 – Il caso Albanese continua a tenere banco sotto le Due Torri. E in giornata non sono mancati incontri proprio per evitare ulteriori fibrillazioni. Dopo il botta e risposta tra l’ex premier Romano Prodi e Matteo Lepore, con il primo che chiedeva al sindaco di seguire l’esempio di Firenze che ha deciso di non conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati (“Perseverare è diabolico, Albanese persevera. Il Comune di Bologna non faccia altrettanto”) e il secondo che teneva il punto, sottolineando la necessità di rispettare “le assemblee che sono state elette dai cittadini” e quindi il percorso “del Consiglio comunale”, oggi è stata una giornata di summit per blindare la maggioranza, segno che la questione (politicamente) resta calda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Albanese, summit per blindare la maggioranza. I civici ai ‘ribelli’ di centrosinistra: “Non hanno firmato la contro-delibera”

