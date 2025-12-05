Case vacanze e B&B a Bergamo una nuova associazione di categoria | nasce Federalberghi Extra

Bergamo. Nasce la nuova associazione di categoria Federalberghi Extra che, insieme agli albergatori di Federalberghi Bergamo, arriva a rappresentare l’intero settore dell’ospitalità. Le strutture extra alberghiere – quindi B&B e case vacanze, ma anche rifugi, campeggi e foresterie – sono recentemente balzate agli onori della cronaca da un lato per la loro esponenziale crescita in pochi anni, dall’altro per il nuovo regolamento del Comune di Bergamo che mira a garantire standard minimi di qualità, sicurezza e accessibilità ma ha incontrato l’opposizione delle associazioni di categoria. leggi anche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scopri altri approfondimenti

Nuovo servizio dedicato alle CASE VACANZE E B&B Ritiriamo presso il B&B le tue lenzuola e i tuoi asciugamani ,li laviamo,igienizziamo,stiriamo e riconsegnamo in 2 giorni!!! STIRATO TUTTO A MANO COME UNA VOLTA Scrivimi su whatsapp 345892095 - facebook.com Vai su Facebook

Confedilizia Bergamo contro le nuove regole per le case vacanza: «Violano il diritto di proprietà» - Confedilizia Bergamo «esprime forte preoccupazione» per il nuovo Regolamento per le strutture ricettive non alberghiere del Comune di Bergamo. ecodibergamo.it scrive

Regole sulle case vacanze, Confedilizia Bergamo: “Violano il diritto di proprietà, intervento sproporzionato” - Non è competenza del Comune, requisiti incompatibili con le normative nazionali" ... Scrive bergamonews.it

Bergamo, obbligo di parcheggi e raccolta differenziata nelle case vacanze - Il Comune di Bergamo introduce un regolamento per le strutture ricettive non alberghiere in Città Alta e nei borghi storici, fissando standard di qualità, sicurezza, accessibilità e gestione dei rifiu ... Da italiaatavola.net

regole per B&B e case vacanza - Nella giungla del turismo bergamasco esploso a dismisura tra il 2014 e il 2024 – gli arrivi sono aumentati del 152% e le presenze del 170% – la giunta di Elena Carnevali traccia un sentiero ... Secondo bergamonews.it